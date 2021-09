Teehaus im Luisenpark feiert 20.Geburtstag

Zum 20.Geburtstag des Teehauses veranstaltet die Stadt Mannheim am Sonntagnachmittag einen Festakt im Luisenpark. Die Stadt Mannheim pflegt seit den frühen 1990er Jahren einen Austausch mit den chinesischen Städten Qingdao und Zhenjiang - heute sind sie offiziell Partnerstädte Mannheims. So entstand auch ursprünglich die Idee, im Luisenpark einen chinesischen Garten mit Teehaus zu bauen - als Ort der Begegnung für beide Kulturen. Die Idee kam von Mannheims früherem Ersten Bürgermeister Norbert Egger. Das laut Stadt größte original chinesische Teehaus in Europa wurde dann im September 2001 eröffnet. Zu der Festveranstaltung wird Initiator Norbert Egger erwartet, außerdem Oberbürgermeister Peter Kurz sowie - per Video zugeschaltet - der Oberbürgermeister der Partnerstadt Zhenjiang sowie der chinesische Botschafter.