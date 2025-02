Seit Mitte Februar wird der 20-jährige Mannheimer Student Johann W. auf der griechischen Insel Kreta vermisst. Schlechtes Wetter hat die Suche zuletzt immer wieder erschwert.

Der Mannheimer Informatikstudent Johann W., der ohne Begleitung auf der griechischen Insel Kreta Urlaub gemacht, wird seit Mitte Februar vermisst. Auf Kreta wollte er vor allem Lauf-Touren in der Natur machen und seinem Hobby nachgehen: dem "Trailrunning". Am 13. Februar war er dann alleine im Bereich der bei Touristen beliebten Samaria-Schlucht unterwegs. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Er hatte bis zuletzt noch über einen Messengerdienst auf seinem Handy Kontakt mit seiner Familie in Deutschland. Irgendwann am Abend des Tages blieb eine Nachricht der Schwester auf Johanns Handy ohne Antwort, dann herrschte Funkstille.

Seit Mitte Februar gilt Johann auf Kreta als vermisst. privat

Schwester des vermissten Studenten: "Es gibt immer noch kein Lebenszeichen"

Auch fast zwei Wochen später sind Retter, Hubschrauber, Drohnen und Spürhunde vor Ort im Einsatz, erzählt Lara, die Schwester von Johann, die inzwischen selbst nach Kreta gereist ist. Aktuell gebe es noch immer kein Lebenszeichen von Johann. Unklar sei auch, wo genau er sich zuletzt befunden hat. "Das Gebiet ist noch relativ groß, wir geben unser Bestes, es eingrenzen zu können", schildert Lara im SWR-Interview. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, konnten inzwischen die Daten von Johanns Handy ausgewertet werden. Das ist wichtig, um den Radius des Ortes einzugrenzen, an dem er sein Handy zuletzt benutzt hat.

Schlechtes Wetter auf Kreta erschwert Suche

Wegen des schlechten Wetters mit viel Nebel und Schnee musste die Suche in den vergangenen Tagen immer wieder abgebrochen werden. Das ist aber nicht das einzige Problem: Weil die griechischen Behörden nur begrenzte finanzielle Mittel hätten, sei die Familie auf Spenden angewiesen, so Johanns Schwester Lara. "Ein Helikopter kann nur aus privater Hand finanziert werden." Allein der Einsatz des Helikopters koste pro Tag etwa 20.000 Euro.

Mit einem Hubschrauber suchen die Helfer nach Johann. privat

Familie von Johann startet private Suchaktionen auf Kreta

Um die Suchaktion finanzieren zu können, hat die Familie eine Online-Spendenkampagne ins Leben gerufen. Fast 80.000 Euro sind so bislang zusammengekommen . Damit kann die Familie auch internationale Teams mit speziellen Spürhunden und Survival-Experten bezahlen. Personen, die sich in dem Gelände nicht auskennen, könnten bei der Suche nicht helfen. "Es gibt viel Geröll, die Wege sind teilweise sehr schlecht erkennbar. Man braucht auf jeden Fall ein gutes GPS-Gerät (Navigationsgerät), um hier in der Gegend durchzukommen", erklärt Lara. Auch deshalb ist sie nicht Teil der Such-Teams. Das sei "viel zu gefährlich. Wir brauchen Spezialisten, die sich in Gebirgen auskennen, die gut zu Fuß sind und vielleicht sogar Erfahrung mit Helikoptern haben."

Von den griechischen Behörden sind unter anderem Experten der Feuerwehr, der Polizei und des Such- und Rettungsdienstes im Einsatz. Immer wieder suchen mehrere Teams parallel nach Johann. Problem: Weil es keinen zentralen Ansprechpartner gibt, der die Teams koordiniert, seien nicht alle immer auf dem neuesten Stand, so Lara.

Wir fühlen uns sehr alleingelassen. Wir haben das Gefühl, dass die Behörden mit der Situation hier überfordert sind - logistisch und finanziell.

Die Familie von Johann hofft, dass die Suche nach ihm fortgesetzt wird. Denn: "In Griechenland ist es so, dass die Suche (nach vermissten Personen) normalerweise nach zwölf Tagen eingestellt wird." Damit die Suche nach Johann weitergeht, sei die Familie weiter auf Spenden angewiesen.