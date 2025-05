Mann aus Mannheim stiehlt in Dortmund sein eigenes Auto zurück

Einem 27-Jährigen aus Mannheim wurde das Auto gestohlen. Er konnte es in Dortmund orten und holte es sich zurück. Doch dann klickten die Handschellen.

Ein Mann ist in Mannheim von der Polizei vorläufig festgenommen worden, weil er sein eigenes Auto gestohlen haben soll. Der 27-Jährige hatte Ende April seine Familie in Rumänien besucht, dabei soll ihm der Wagen gestohlen worden sein. Das teilte die Polizei Dortmund mit. Der Mann meldete das Auto dort als gestohlen. Über die Ortungsfunktion machte er den Wagen schließlich in Dortmund ausfindig. Kurzerhand reiste er mit einem Zweitschlüssel nach Nordrhein-Westfalen, öffnete das Auto und fuhr damit nach Mannheim.

Mannheimer Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Bei der Dortmunder Polizei meldete sich daraufhin ein 38-jähriger Mann, weil jemand seinen Wagen gestohlen haben soll. Die Ortungsfunktion zeigte, dass sich das Auto in Mannheim befand. Die Beamten in Dortmund nahmen Kontakt mit ihren Kollegen in Mannheim auf, die nahmen noch am selben Abend den 27-Jährigen fest. Der Mann konnte aber laut Polizei einen Kaufvertrag vorlegen und beweisen, dass er früher in England gelebt und den Wagen dort bei einem Autohändler gekauft hatte - ein Auto, in dem sich der Fahrersitz samt Lenkrad auf der rechten Seite befindet, wie für den Linksverkehr in England üblich.

Wie kam das Auto von Rumänien nach England?

Doch auch der 38-Jährige konnte mit einem Kaufvertrag nachweisen, dass er das Auto gekauft hatte, ebenfalls in England. Er gab an, den Wagen einige Tage zuvor nach Deutschland überführt zu haben. Laut Polizei soll ihm nicht bewusst gewesen sein, dass es sich um ein gestohlenes Fahrzeug handelte.

Viele Fragen offen

Wer den Wagen in Rumänien gestohlen hat, wie das Auto von Rumänien nach England gekommen ist und warum der Mann aus Dortmund einen Rechtslenker in England gekauft hat, all das ist unklar. Dazu liefen nun Ermittlungen, sagte ein Dortmunder Polizeisprecher auf SWR-Anfrage. Das Auto wurde laut Polizei sichergestellt. Es würden nun auch die Eigentumsverhältnisse geklärt. Zuerst hatte der "Mannheimer Morgen " über die Geschichte berichtet.