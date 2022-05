Mannheimer Stadtfest findet nach Corona-Pause wieder statt

per Mail teilen

Das Mannheimer Stadtfest findet nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt. Neben Live-Musik gibt es ein Kinderfest und einen Kunsthandwerkermarkt. Der Eintritt ist kostenlos.

Das dreitägige Mannheimer Stadtfest beginnt am Freitagabend um 18 Uhr in der Innenstadt. Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden erwartet.

Vielfältiges Programm

Auf fünf Bühnen in der Fußgängerzone und am Wasserturm spielen regionale Bands und legen DJs auf. Am Nachmittag stellen sich außerdem Sport- und Kulturvereine aus der Region vor. Ein Kinderfest mit Zirkus und Theater ist auf den Kapuzinerplanken geplant. Auch einen Kunsthandwerkermarkt unter anderem mit Schmuck und Düften wird es geben.

Kurze Vorbereitungszeit

Der Druck sei für Veranstalter und Kulturschaffende enorm gewesen, denn es gab nur drei Monate Vorbereitungszeit, so Mannheims Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch.

"Wir haben mit einem vielfältigen Programm eine Möglichkeit geschaffen, die vielen Künstlerinnen und Künstlern zum einen die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren, und zum anderen aber auch dem Publikum es zu genießen – egal was ihnen gefällt."

30. Mannheimer Stadtfest

In diesem Jahr feiert das Stadtfest 30-jähriges Bestehen. In den Jahren 2021 und 2020 musste es coronabedingt abgesagt werden. Wegen des Stadtfestes wird der Verkehr in der Innenstadt zeitweise umgeleitet.