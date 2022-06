Theaterfestival "Mannheimer Sommer" 2022: Oper thematisiert Kampf gegen Diktatur

Der "Mannheimer Sommer 2022" ist ein Festival des Mannheimer Nationaltheaters "von Mozart bis heute". Ein Aufreger könnte eine Oper des chinesischen Hausautors des Theaters werden.

Bis zum 26. Juni stehen im Nationaltheater Mannheim sowie in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) im Rokokotheater und im Schlossgarten über 50 Veranstaltungen auf dem Programm. Das Festival "Mannheimer Sommer" will mit künstlerischen Mitteln politische Zeichen setzen. Allen voran mit der Mannheimer Eigenproduktion der Oper "The Damned and the Saved" (Die Verdammten und die Geretteten) des chinesischen Schriftstellers Pat To Yan und der schwedischen Komponistin Malin Bång.

Pat To Yan ist Hausautor am Mannheimer Nationaltheater. In seinem Operntext geht es um eine Diktatur, die Menschen gnadenlos foltert. Die Diktatur wird auf der Bühne als riesige Maschine dargestellt - gefüttert mit Informationen eines irren Datensammlers.

"Die Maschine ist gigantisch, aber zerbrechlich. Es ist wichtig, die Schwäche der Maschine zu finden."

Als politische Aufforderung würde das Pat To Yan in seiner Heimat Hongkong wohl Probleme bescheren. "Wenn man aber Fabeln schreibt und Metaphern verwendet, ist man auf der sicheren Seite", so Pat To Yan. "Wir befinden uns leider in einem dunklen Zeitalter. Aber vielleicht können wir dessen Ende beschleunigen."