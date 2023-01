Mannheimer Restaurant kocht mit geretteten Lebensmitteln

Roman Kress rettet Lebensmittel und nutzt sie für sein Restaurant in Mannheim. Er arbeitet schon lange in der Gastronomie und ärgert sich, dass so viel weggeworfen wird.

Seit fast drei Jahren gibt es im Mannheimer Restaurant Glückstein vegane und saisonale Gerichte. Ein besonderes Menü wird aus geretteten Lebensmitteln gemacht. Koch und Besitzer Roman Kress geht dafür immer mittwochs auf den Mannheimer Großmarkt und kauft ein, was sonst weggeworfen würde - zu einem geringen Preis. Video herunterladen (14,1 MB | MP4) Dann muss Roman Kress kreativ sein und sich überlegen, was man aus diesen geretteten Lebensmitteln machen kann. Das gibt es dann am Mittwoch als Mittagstisch. Nicht nur Restaurant, sondern auch Rettermarkt Außerdem betreibt Kress den Rettermarkt im Mannheimer Stadtteil Lindenhof. In dem Markt kann jeder einkaufen. Dort stehen Lebensmittel, die im Einzelhandel nicht mehr verkauft werden können. Der Rettermarkt in Mannheim verkauft gerettete Lebensmittel SWR Gründe können sein, dass die Lebensmitte eigentlich für ein anderes Land bestimmt waren oder das Haltbarkeitsdatum bald abläuft. Manchmal sind es auch Restbestände, die der Einzelhandel nicht mehr will. Verkauft werden auch die Waren vom Großmarkt, die Roman Kress nicht für sein Restaurant braucht. Mannheimer Restaurant ist keine Konkurrenz für Tafeln Den Tafeln nimmt Roman Kress nichts weg. Die Mengen, die er nutzt, seien zu gering. Die Tafeln arbeiten vielmehr mit Lebensmittelläden zusammen. Auf dem Großmarkt seien sie gar nicht aktiv. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft werden jedes jahr elf Millionen Tonnen Essen weggeworfen.