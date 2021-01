Die Mannheimer Polizei hat eine mutmaßliche Hehlerbande ausfindig gemacht, die mit Autos gehandelt haben soll. Die Beamten durchsuchten Räume von acht Verdächtigen unter anderem in Mannheim, Ludwigshafen und Frankfurt. Die Verdächtigen sollen zwischen Oktober 2019 und Juli 2020 in mindestens sechs Fällen Autos bei einer Firma in Frankreich gekauft haben, die diese zum Schein geleast haben soll. Die Verdächtigen hätten davon gewusst und die Autos dadurch günstig erworben und mit hohem Gewinn illegal an gutgläubige Käufer weiterverkauft, unter anderem über einen von ihnen selbst betrieben Autohandel in Mannheim. Der Schaden liegt laut Staatsanwaltschaft bei rund 200.000 Euro. Bei den Durchsuchungen vergangene Woche seien Vermögenswerte in Höhe von etwa 240.000 Euro sichergestellt worden, darunter Geld und zwei hochwertige Fahrzeuge. Laut Staatsanwaltschaft kommen drei Verdächtige aus Mannheim, einer aus Ludwigshafen und einer aus der Nähe von Heidelberg. Die Ermittlungen dauern an.