Mannheimer Pfarrer Stefan Scholpp wird Domprediger in Berlin

Nach fast zehn Jahren an der Christuskirche Mannheim wechselt der evangelische Pfarrer Stefan Scholpp nach Berlin. Er wird dort einer der beiden Domprediger.

Bevor Stefan Scholpp im März seine neue Stelle antritt, wird er in Mannheim am 12. Februar mit einem festlichen Gottesdienst verabschiedet. Ab dem ersten März ist er dann Geistlicher in Berlin. Schwerpunkt seiner Arbeit wird das Predigen sein.

"Ich gehe mit mindestens einem weinenden Auge"

So sehr er sich auf die neue Aufgabe als Domprediger in Berlin freue, Mannheim zu verlassen, falle ihm nicht leicht, schreibt der Geistliche in einem persönlichen Statement. Aber jeder Neuanfang bringe Abschiede mit sich.

"So viel gemeinsam Erlebtes, Errungenes, auch Erstrittenes, vor allem gemeinsam Erreichtes bleibt hier."

Leidenschaftlicher Prediger und umtriebiger Gemeindepfarrer

Stefan Scholpp gilt als leidenschaftlicher Prediger und Gemeindepfarrer mit vielen Ideen. Während seiner Zeit an der Christuskirche Mannheim hat er unter anderem ein großes Bibelprojekt initiiert: zum Lutherjahr 2017 schrieben 800 Menschen aus der Stadtgesellschaft die Bibel handschriftlich ab. Als er vor zehn Jahren nach Mannheim kam, hatte Stefans Scholpp zuvor in Gemeinden in Heddesheim, Heidelberg, Schwetzingen und Hockenheim gearbeitet.

