Der Personalvermittler Hays mit Hauptsitz in Mannheim stellt seine Geschäftstätigkeit in Russland ein. Darüber informiert das Unternehmen am Freitag. Hays bezeichnet sich selbst als weltweit führender Personalvermittler für qualifizierte Fachkräfte. Diese Entscheidung fiel wegen des Kriegs von Russland gegen die Ukraine. Die Büros in Moskau und St. Petersburg werden geschlossen.