Nationaltheater nimmt Abschied von Spielstätte

Unter dem Motto “Auf zu neuen Ufern“ verabschiedet sich das Mannheimer Nationaltheater am Wochenende von seiner Spielstätte am Goetheplatz. Das spartenübergreifende Fest mit Performances, Tanzworkshops und Führungen beginnt Samstag und Sonntag um jeweils 15 Uhr. Höhepunkt ist eine Auktion, bei der Interessierte ausrangierte Requisiten, Kostüme und Scheinwerfer ersteigern können. Nach dem Fest wird das Gebäude fünf Jahre lang geschlossen und für über 300 Millionen Euro saniert. Probleme bereitet jedoch die Ersatzspielstätte im Kino des ehemaligen US-Kasernengeländes Franklin, die ab Dezember in Betrieb gehen sollte. Materialknappheit, Lieferschwierigkeiten und statische Probleme verzögern die Sanierungsarbeiten um Monate.