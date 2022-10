Mannheimer Kulturfestival "Nachtwandel" findet wieder statt

per Mail teilen

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause findet Ende Oktober der "Nachtwandel" im Mannheimer Stadtteil Jungbusch wieder statt. Es wird 69 verschiedene Veranstaltungsorte geben.

Seit 2003 wird das Kulturfestival im Mannheimer Jungbusch realisiert. In diesem Jahr beteiligen sich laut Veranstalter rund 800 Personen aus den Bereichen Kunst und Kultur. Teil des zweitägigen Programms sind unter anderem Lesungen, Konzerte, Theater, Installationen und Performances. Die Veranstalter rechnen eigenen Angaben zufolge mit etwa 20.000 Besucherinnen und Besucher.

Ähnlich wie 2019 werden bei dieser Ausgabe am 28. und 29. Oktober (jeweils 19 bis 24 Uhr) acht "Kulturcontainer" aufgestellt, die mit Performances und Live-Musik bespielt werden. Diese sollen die Leerstände im Stadtteil ausgleichen.

OB Kurz: Ein Festival zur Selbstdarstellung des Stadtteils

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) freute sich über die breite Beteiligung bei der Planung und Entstehung des Festivals. Das Fest sei ein nach außen gerichtetes Zeichen für die Lebendigkeit des Stadtteils. Schließlich kommt dieses Fest aus dem Jungbusch, so Kurz weiter.

"Es wird ein vielgestaltiger, lebendiger Nachtwandel, wie wir ihn auch kannten."

Motto: "Spende statt Eintritt"

Auch in diesem Jahr wird es nach Angaben des Veranstalters keine festen Eintrittspreise geben. Stattdessen setze man auf die Spendenbereitschaft der Besucherinnen und Besucher. Auf dem Festival soll es außerdem einen "Nachtwandel-Becher" für einen Preis in Höhe von fünf Euro geben.

Insgesamt belaufen sich die Kosten auf etwa 100.000 Euro, so die Organisatoren. Ein Großteil davon fließe mit rund 25.000 Euro in die Sicherheitsmaßnahmen. Ein Teil davon soll von Spendengeldern, den Sponsoren, der Stadt, dem Kulturamt und seit Neuestem auch von der dortigen Gastronomie getragen werden. Denn die Restaurants beteiligen sich laut Veranstalter mit Solidarabgaben in Höhe von rund 25.000 Euro.