Ein Zeichen gegen die Diskriminierung

125 Mitarbeiter der katholischen Kirche haben sich öffentlich geoutet. Damit wollen sie auf die Diskriminierung hinweisen, der sie zum Teil ausgesetzt sind. Auch ein Mannheimer ist dabei.

Eigentlich sollte man meinen, dass das Thema Homosexualität zumindest in Deutschland in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist: Die "Ehe für Alle" ist Realität, Regenbogen-Fahnen gehören fast überall zum Stadtbild - und in Fernseh-Shows werden gleichgeschlechtliche Paare verkuppelt. Ganz anders sieht es in der katholischen Kirche aus - dort ist das Thema Homosexualität nach wie problematisch. Dagegen wehren sich jetzt katholische Kirchenmitarbeiter aus ganz Deutschland mit der Aktion "Out in Church". SWR Aktuell hat mit einem von ihnen gesprochen: Bernd Nauwartat, Leiter des Caritas-Pflegeheims Joseph-Bauer-Haus in Mannheim.

SWR Aktuell: Warum haben Sie sich dazu entschlossen, sich im Rahmen dieser Aktion "Out in Church" öffentlich zu orten?

Bernd Nauwartat: Das war eigentlich gar nicht mein Plan. Ich habe eine Anfrage bekommen, dass es eine Fernsehsendung über Homosexualität in der katholischen Kirche geben soll und ob ich da mitmachen wollte. Ich hab mir dann gedacht: Warum denn nicht und bin da hingefahren. Dann habe ich vor Ort erfahren, worum genau es ging und ich fand die Idee gut. Zum einen, weil ich denke, dass man seine sexuelle Orientierung heute nicht mehr verstecken muss – und es ging mir aber persönlich auch darum zu zeigen, dass es auch katholische Arbeitgeber in Deutschland gibt, bei denen das kein Problem ist.

SWR Aktuell: Welche Art der Diskriminierung haben Sie denn selbst schon erlebt durch die katholische Kirche?

Bernd Nauwartat: Ich selbst habe das beruflich noch nicht erlebt, wohl aber damals, als ich einmal im Kölner Dom eine Führung mitgemacht habe. Ich war damals Leiter einer Pflege-Abschlussklasse und kam mit diesem Domkapitular oder was er war ins Gespräch. Ich war zum damaligen Zeitpunkt auch noch evangelisch und der Mann war komplett geschockt, als er erfahren hat, dass ich evangelisch und homosexuell bin und dann ein katholisches Pflegeheim leite. Und dann hat er die Führung unter diesen Umständen abgebrochen. Es schockt mich nach wie vor, dass es solche engstirnigen Menschen in der Kirche leider immer noch gibt.

SWR Aktuell: Welches Signal müsste die katholische Kirche jetzt aus Ihrer Sicht senden im Bezug auf die Aktion "Out in Church"?

Bernd Nauwartat: Meiner Meinung nach ist es schon längst fällig, dass sich die katholische Kirche jetzt endlich klar dazu äußert, dass für sie alle Menschen gleich sind. Ich denke, das ist ganz selbstverständlich. Einige Kirchen in Deutschland beziehen ja schon Stellung, indem sie Regenbogenflaggen hissen und so weiter – also ein bisschen was ist ja schon passiert.

SWR Aktuell: Inwiefern kann die Aktion "Out of Church" denn dazu beitragen, die Situation für Homosexuelle in der katholischen Kirche zu verbessern?

Bernd Nauwartat: Ich denke, es müsste etwas von Rom kommen. Dass das jemals passieren wird, kann ich mir nicht vorstellen oder es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich denke, wenn die katholische Kirche zu dieser Aktion keine Stellung nimmt, dann wird es wahrscheinlich negativ auf die Kirche zurückfallen – wenn sie positiv dazu Stellung bezieht, dann denke ich schon, dass das das Bild der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit zumindest ein bisschen wieder ins rechte Licht rücken kann.