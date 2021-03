Ein Jahr Lockdown für die Kultur – am 13.März jährt sich dieses Datum. Die Geschäftsführer des Mannheimer Capitols und des Jazz-Clubs Ella & Louis wollen diese schwierige Zeit dennoch als Gewinn verstehen, denn: Sie habe gezeigt, dass Solidarität auch in Krisenzeiten gewollt und möglich sei. So habe es allein im Ella & Louis mehr als 60 Online-Konzerte mit über 160 KünstlerInnen gegeben, die dafür auch bezahlt wurden. Auch das Capitol habe auf Streaming-Angebote gesetzt und mehr als 30 Live-Events gestreamt. Mit einer groß angelegten Spendenkampagne habe man außerdem fast 220.000 Euro sammeln und an die KünstlerInnen weitergeben können.