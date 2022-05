Klinikum stellt hochmodernen Computertomographen vor

Am Mannheimer Klinikum wird am Freitag ein neuer, hochmoderner Computertomograph vorgestellt. Er verspricht bessere Bilder und eine bis zu 40 Prozent reduzierte Strahlenbelastung. Vor allem bei der Behandlung von Kindern sei eine niedrige Strahlenbelastung extrem wichtig. Das neue Gerät unterscheide sich von den bisherigen CT-Modellen wie ein alter Röhrenfernseher von einem HD-Bildschirm, sagte ein Klinikumssprecher. Das Gerät nutze eine völlig neue Technologie, die Röntgenstrahlen ohne analoge Zwischenschritte in digitale Informationen umwandelt. Das Entwicklerteam ist für den Deutschen Zukunftspreis nominiert. Mannheim ist einer von nur drei Standorten in Baden-Württemberg, an denen diese neue Technologie bei Patienten zur Anwendung kommt.