In Deutschland wächst jedes fünfte Kind in Armut auf. Auf diesen Missstand will die Mannheimer Kindervesperkirche aufmerksam machen. Heute beginnt sie - allerdings unter Corona-Bedingungen. Das Konzept wurde komplett überarbeitet. Nach Angaben der Initiatoren werden im Rahmen der Kindervesperkirche normalerweise ganze Schulklassen zu einem warmen Mittagessen eingeladen - insgesamt rund 140 Kinder täglich. Diesmal findet die Aktion an zwei Standorten statt. Am gewohnten Ort auf dem Waldhof sind pro Tag maximal 20 Kinder zugelassen, am neuen Standort an der Rheinau Grundschule bekommen die Schüler das Essen in ihrem Klassenzimmer serviert. Für alle anderen Kinder, die normalerweise gekommen wären, hat die evangelische Kirche nach eigenen Angaben rund 3.000 Geschenktütchen gepackt, die an den jeweiligen Schulen verteilt werden. Die Kindervesperkirche dauert bis zum 11. Dezember.