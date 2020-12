Last-Minute-Shopping in Mannheim

Last-Minute-Shopping in Mannheim Einkaufen vor dem zweiten Lockdown

Wegen der Corona-Pandemie bleiben die Läden ab Mittwoch in ganz Deutschland geschlossen - nur Supermärkte, Apotheken und andere lebenswichtige Geschäfte bleiben weiterhin geöffnet. Viele Mannheimer haben deshalb am Dienstag die letzte Gelegenheit für Weihnachtseinkäufe in der City genutzt.