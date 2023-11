Mannheims Innenstadt muss attraktiver werden. Denn eine Umlandbefragung hat gezeigt, dass die City an Anziehungskraft verloren hat.

Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, der Handelsverband Nordbaden und die Werbegemeinschaft Mannheim City haben die Ergebnisse der Befragung des Instituts für Handelsforschung Köln am Freitag vorgestellt.

Der Verkehr spielt die Hauptrolle

Der zentrale Punkt: Ein Drittel der Befragten kommt wegen des Verkehrs nicht gerne nach Mannheim. Die Barrieren sind : Zu hohe Parkgebühren, schlechtes Vorankommen mit dem Auto in Mannheim, hohes Verkehrsaufkommen, schlechte Erreichbarkeit der City mit dem Auto sowie Lärm-, Luft- und Verkehrsbelastung.



Das sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Umfrage, die das Institut für Handelsforschung Köln (IFH) im Auftrag der Werbegemeinschaft Mannheim City ermittelt hat.

Der Verkehr war die letzten zwei, drei Jahre mit Sicherheit ein großes Thema. Jetzt müssen wir vermitteln, dass sich die Situation geändert hat.

Es mangle an Sauberkeit und Sicherheit

Jetzt müssten alle verantwortlichen Akteure die richtigen Schlüsse ziehen und die notwendigen Maßnahmen und Aktivitäten umsetzen, betonte Lutz Pauels. Besonders wichtig seien die Themen Sauberkeit und Sicherheit.

Thema Sicherheit

Das Sicherheitsempfinden der Kunden sei immer ein Thema, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Eng verbunden sei das mit dem Aspekt Sauberkeit. Die Umlandbefragung zeige Nachholbedarf.

Immer noch gibt es viele Baustellen in der Innenstadt SWR

Mehr Weihnachtsbeleuchtung

Eine Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung könne eine hellere und weihnachtlichere Atmosphäre erzeugen. Aktivitäten in den Geschäften, eine "heimeligere" Atmosphäre drinnen und draußen auch in der Außengastronomie könnten dafür sorgen, dass man sich wieder wohler in Mannheim fühle, selbst in der dunklen Jahreszeit.

Ein gewohntes Bild: Stau in der Fressgasse SWR

Mehr Grünflächen und Brunnen

Mannheim brauche mehr Grünflächen und Brunnen. Die Aufenhaltsqualität müsse sich deutlich verbessern. Dazu gehören nach Ansicht von Lutz Pauels "außergewöhnliche Musik- und Modeveranstaltungen." Aber auch die Außengastronomie müsse attraktiver werden.