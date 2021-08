Trotz der Brände in Griechenland können die meisten ihre Reise dorthin nicht kostenlos stornieren. Ein Mannheimer Arzt ist gerade auf Heimaturlaub und erzählt im Interview von seinen Erfahrungen.

Die Bilder aus Griechenland sind dramatisch. Und doch erklären Reisebüros aus der Region auf SWR-Anfrage: Den Urlaub dorthin zu stornieren ist gar nicht so einfach. Denn dafür müsste das Auswärtige Amt die jeweilige Region als Risikogebiet deklarieren und der Reiseveranstalter kulant sein. Sonst müssen die Kunden mit hohen Stornokosten rechnen.

Zwar seien manche Touristen unsicher, aber nach der langen Coronazeit wollen viele ihren Urlaub antreten, wenn es nur irgendwie geht, so die Reisebüros.

"Die Kunden hatten zwar Nachfragen, sie wollten wissen, ob sie reisen können. Aber von Seiten des Reiseveranstalters wurden keine Reisen abgesagt."

Dennoch bekommen viele Urlauber auch was von den Feuern mit. So diese in der Türkei:

"Wir haben Kunden, die gerade dort sind. Ich habe Videos von Kunden gesehen, die am Pool liegen, und oben kommt die Asche runter."

Interview mit Mannheimer Tourist in Griechenland

SWR Aktuell: Sie sind in Mannheim Arzt und sind momentan auf Kreta in Heimaturlaub. Sie waren vor Ihrem Aufenthalt auf Kreta auch in Athen. Was haben Sie von den Bränden dort mitbekommen?

Constantinos Cafaltzis: Man hat es auf jeden Fall überall gerochen. Man hat gemerkt, dass die Luft von den Bränden sehr beeinflusst worden ist in Athen. Wir haben gemerkt, dass es einfach schwieriger ist mit dem Einatmen. Es ist stickig geworden mit der Zeit. Das ist sehr schwierig auch für die Menschen, die dort leben. Man hat auch in den Gesichtern gesehen, dass das eine ganz schwierige Situation ist, viel Frustration, viel Leid.

Haben Sie das für sich auch als bedrohlich empfunden?

Ja, ich habe das als bedrohlich empfunden. Nicht direkt, dass ich das Feuer vor mir sah, sondern einfach die Rauchwolken drumherum und natürlich auch die stickige Luft.

Gibt es denn auch irgendetwas, was den Menschen Hoffnung macht?

Man hat in den letzten Tagen in Athen gesehen, dass das Ganze jetzt kontrollierbar geworden ist. Man hat doch die Hilfe von verschiedenen Ländern in der Europäischen Union erfahren. Das einzig Schwierige momentan ist die Insel Evia (Euböa). Da ist noch der Brand noch nicht richtig unter Kontrolle. Zigtausende Häuser sind verbrannt, zigtausende Menschen leiden massiv darunter, sind verzweifelt, und das kriegt man indirekt und direkt an jeder Ecke mit.

Jetzt sind Sie auf Kreta. Auch da sind inzwischen einzelne Brände ausgebrochen. Kriegt man dann nicht ein ganz mulmiges Gefühl?

Genau das war unser Gefühl, als wir nach Kreta gefahren sind. Wir sind mit einem Schiff gefahren. Wir haben richtig gehofft, dass die Brände sich nicht entfachen und das ist, Gott sei Dank, auch so passiert. Die Brände hier wurden sehr schnell kontrolliert und beseitigt.

Was würden Sie Menschen raten, die jetzt überlegen oder ihren Sommerurlaub in Griechenland gebucht haben?

Wenn man die Brände in den letzten Tagen ein bisschen beobachtet hat, ist der größte Teil jetzt unter Kontrolle gebracht worden. Natürlich ist das Wetter immer noch sehr heiß. Man kann nie wissen, wo ein neuer Brand entsteht, aber generell in den Insellandschaften, wo kaum Grün- oder sonstige Waldfläche vorherrschen, ist die Gefahr sehr gering. Man hat jetzt auch in der Wettervorhersage gehört: In den nächsten Tagen kommt teilweise Regen in manchen Festlandgebieten. Also das entspannt sich langsam.