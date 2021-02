Es wird zurzeit viel darüber diskutiert, welcher Corona-Impfstoff wie wirksam ist - gerade beim Astrazeneca-Vakzin. Der Mannheimer Impfexperte Tobias Tenenbaum ist sich sicher, dass alle Impfstoffe sehr gut wirken.

Im Fokus steht gerade der Impfstoff von Astrazeneca: Er soll weniger gut wirken und Nebenwirkungen haben, sagen Kritiker. Deswegen möchten sich einige Menschen lieber nicht damit impfen lassen. Viele Experten sagen aber: Alle zugelassenen Impfstoffe wirken gut. Davon ist zum Beispiel Impfexperte Tobias Tenenbaum vom Uniklinikum Mannheim überzeugt.

SWR: Gibt es starke Reaktionen auf den Astrazeneca-Impfstoff?

Tobias Tenenbaum: Es ist bei allen drei in Deutschland zugelassenen Impfstoffen, zu denen auch der Astrazeneca-Impfstoff gehört, so, dass sie mit normalen Impfreaktionen einhergehen. Die kennen wir auch von allen anderen Impfstoffen, die derzeit auf dem Markt sind und nicht SARS-CoV-2 betreffen.

Natürlich gibt es jetzt in der Öffentlichkeit ein großes Augenmerk auf diese Reaktionen, weil darüber im Allgemeinen gar nicht groß geredet wird. Wenn wir eine große Population auf einmal impfen, treten diese Reaktionen insgesamt gehäuft auf - anders, als wenn sie sonst über das Jahr verteilt in geringem Maße auftreten.

Ist der Astrazeneca-Impfstoff schlechter als andere?

Sie sagen, die Wirkung des Astrazeneca-Impfstoffs sei letzten Endes sehr gut. Wie kommen Sie dazu?

Es ist so, dass in den Studien gemessen wurde, ob bei einem Patienten SARS-CoV-2 nach einer Impfung aufgetreten ist. Es wurde auch gemessen, ob man, wenn man sich infiziert hat, einen schweren Verlauf hatte oder gar daran verstorben ist.

So wird eben auch verhindert, dass unsere Intensivstation und Normalstationen zulaufen. So können wir einem normalen geordneten Krankenhausbetrieb weiter nachgehen, was dann nicht mehr möglich wäre, wenn wir so weitermachen würden wie bisher.

Impfstoff von Astrazeneca ist besser als sein Ruf

Aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem Impfstoff, der mich ziemlich gut schützt und Astrazeneca, das nur vermeidet, dass ich richtig schwer krank werde - dann würde ich doch lieber den ersten nehmen, oder?

Das Wichtige ist natürlich, dass man sich in der jetzigen Situation einfach noch mal vor Augen führt, dass wir in einer Ausnahmesituation sind. Wir sind in einer Situation, wie man sich das in einem Hollywood-Movie vorstellt: Der Asteroid schlägt ein und jetzt haben wir erstmal einen riesigen Schaden. Wir müssen gucken, wie wir die Zukunft wieder neu gestalten und aufbauen. Das ist für viele natürlich ein riesiger Einschnitt in ihren Alltag und wir müssen gucken, dass wir wieder zurück zur Normalität kommen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie. Da werden wir es uns leider eben auch nicht ganz aussuchen können, was wir nun am liebsten hätten, sondern müssen im Prinzip die Puzzlesteine, die wir haben, so zusammensetzen, dass wir einen möglichst günstigen Weg finden. Es wird viele Unebenheiten auf diesem Weg geben und wir alle, auch die Politiker, werden Fehler machen - Wir werden auch eine Meinung vertreten, die wir dann irgendwann wieder revidieren müssen. Aber wir müssen nach dem Stand jetzt entscheiden, und da kann ich mit großer Zuversicht sagen:

Da haben wir eine entsprechend gute Datenlage.

Wann, glauben Sie ganz persönlich, sind wir mit dieser ganzen Geschichte durch?

Ich denke, dass wir da ein langfristiges Problem haben, denn: Dieses Virus mutiert eben auch. Wir werden Veränderungen auch in Zukunft haben, was dieses Virus angeht. Dementsprechend wird - neben der Impfstrategie - eben die Erzeugung von medikamentösen Ansätzen zur Behandlung des Virus in den nächsten Monaten weiter in den Vordergrund rücken müssen. Es ist nicht auszuschließen, dass wir auch über die nächsten Monate zweigleisig fahren müssen, um auch über die nächsten ein oder zwei Jahre diese Erkrankungen deutlich zurückzudrängen.