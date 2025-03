per Mail teilen

Das Mannheimer Landgericht hat am Montagnachmittag einen ehemaligen Spieler eines Mannheimer Vereins zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt - wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung.

Mehrere Taten bei Vereinsfesten

Der Mann hatte einer Spielerin aus der Damenmannschaft seines damaligen Vereins auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt in den Schritt gefasst, ohne das sie das wollte. Drei weitere Fälle ereigneten sich bei einer Vereinsfeier des Clubs, die von der 1. Damenmannschaft ausgetragen wurde. Dort fasste er einer Frau unter den Rock und zwang eine andere Frau zu einem Kuss. Eine weitere Frau vergewaltigte er nach der Feier im Schlaf, nachdem sie sich vorher einvernehmlich geküsst hatten und sie in seinem Auto eingenickt war. Als sie wieder aufwachte, versuchte sie, sich zu befreien, doch der Mann missachtete ihr Nein. Erst nach einer weiteren Vergewaltigung ließ er sie gehen.

Gericht: Bewährung auch wegen Kooperation des Angeklagten

Strafmildernd wurde berücksichtigt, dass der Mann betrunken war und das Strafverfahren sich so lange gezogen hat. Außerdem sei der Spieler freiwillig zum Prozess angereist, obwohl er inzwischen wieder in seiner südamerikanischen Heimat lebe, so der Vorsitzende Richter.