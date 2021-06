per Mail teilen

Ein 43-jähriger Gastwirt aus Mannheim ist am frühen Donnerstagmorgen mit schweren Verletzungen aufgefunden worden. Laut Polizei besteht akute Lebensgefahr.

Zwei Zeugen hatten den Mann in der Gaststätte im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt gegen 2 Uhr nachts gefunden. Sie alarmierten daraufhin die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge war es in der Gaststätte des Mannes in der Mittelstraße zu einem Streit gekommen.

Tatort: Hier wurde der Mannheimer Gastwirt gefunden PR Priebe

Versuchte Tötung?

Mit wem der Mann in Streit geriet ist noch unklar. Die Polizei fahndet nach möglichen Tätern und ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung.

Zeugen sollen sich melden

Die Räume der Gaststätte sind beschlagnahmt, Experten der Kriminalpolizei sichern Spuren. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.