Mannheimer Frauenchor gewinnt Deutschen Chorwettbewerb

Der Mannheimer Frauenchor "Carré Chanté" hat beim Deutschen Chorwettbewerb in Hannover den ersten Platz in der Kategorie Frauenchöre belegt. Er holte 23 von 25 möglichen Punkten.

Es war die erste Teilnahme der Mannheimerinnen beim 11. Deutschen Chorwettbewerb, der in Hannover stattfindet. Dass ihr Auftritt gleich zum ersten Preis geführt hat, ist für Chorleiterin Janette Schmid, wie sie dem SWR sagte, "überwältigend".

Was genau zum großen Erfolg geführt hat, könne sie nicht sagen, aber: Immer wieder Theater-pädagogisch auch an Körpersprache und Ausdruck zu arbeiten, könne das I-Tüpfelchen zum Sieg gewesen sein. Sie und die Chorsängerinnen seien sicher in ihrem Auftritt gewesen und hätten sich in der Musik wohl gefühlt - das komme dann auch gut rüber.

Mannheimer Frauenchor mit breitem Repertoire

Viele der Sängerinnen sind nach Angaben des Chors ehemalige oder aktuelle Studentinnen der Musikhochschule Mannheim. Das Repertoire bestehe hauptsächlich aus klassischer Chorliteratur verschiedener Epochen - von der Renaissance über die Romantik, bis hin zu zeitgenössischen Stücken. Beim Deutschen Chorwettbewerb gaben die Frauen sechs Stücke zum Besten, vom Volkslied "Es saß ein klein wild Vögelein" bis zum experimentellen "Inferno" von Linda Alexandersson.

Heidelberger 4x4 Frauenchor auf Platz zwei

Nur knapp hinter den Mannheimerinnen kam der Heidelberger 4x4 Frauenchor der Pädagogischen Hochschule mit 22,6 Punkten auf Platz zwei bei den Frauenchören. Die Heidelbergerinnen konnten den Deutschen Chorwettbewerb bereits 2014 für sich entscheiden.