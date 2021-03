per Mail teilen

Der in Mannheim lebende Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano wird für seine Porträts von Holocaust-Überlebenden von der Unesco zum Botschafter des Guten Willens (Original: "Artist for Peace") berufen. Das bestätigte der deutsche Botschafter der Unesco, Peter Reuss dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der 48-Jährige sei der erste Deutsche, dem diese Ehre zuteil werde - außerdem der erste Fotograf. Bei seinem Fotoprojekt "Gegen das Vergessen" hat Toscano mehr als 400 Überlebende der NS-Verfolgung in Deutschland, den USA, Österreich, der Ukraine, Russland, Israel, den Niederlanden und Belarus portraitiert und die überlebensgroßen Fotos auch auf ausgewählten öffentlichen Plätzen ausgestellt.