Mannheimer Fasnachtsprinz Naro singt für Pflegeheim-Bewohner

Er ist womöglich der Mannheimer Fasnachtsprinz mit der längsten Amtszeit: Genaro Vitale, genannt Naro I. Wegen Corona gibt es bislang keinen Nachfolger. Dennoch tut er alles, um gute Laune zu verbreiten.

Rosenmontag - in nomalen Zeiten für Fasnachter ein absoluter Höhepunkt der Saison. Aber was ist schon normal, wenn erst Corona den Narren einen Strich durch die Rechnung macht und dann auch noch ein Krieg in Europa tobt? Die ungewöhnlichen Umstände sind natürlich auch der Grund, weshalb in diesem Jahr so gut wie alle närrischen Aktivitäten an Fasnacht in der Rhein-Neckar-Region ausfallen.

Keine Kampagne, kein neuer Prinz in Mannheim

Und die Pandemie ist auch Schuld daran, dass der Mannheimer Fasnachtsprinz aus der Kampagne 2019/20, Naro I., immer noch im Amt ist: Keine Kampagne, kein neuer Prinz.

Benefizaktionen unter dem Motto "Verliebt in Mannheim"

Was nicht heißt, dass Naro amtsmüde wäre - im Gegenteil. Er engagiert sich für Frohsinn, wo immer das möglich ist. Schließlich tingelt er seit Jahren auch als singender Pizzabäcker durchs Land. Und er hat in den vergangenen Jahren seine Popularität als Fasnachtsprinz dafür genutzt, um unter dem Motto "Verliebt in Mannheim“ Benefizaktionen zu initiieren.

Auftritt am Rosenmontag in Mannheimer Pflegeheim

Und so kam es, dass Naro am Rosenmontag für die Bewohner und die Beschäftigten des Pflegeheims "Josef-Bauer-Haus" im Mannheimer Stadtteil Käfertal auftrat. Neben seinem Gesang gab es natürlich frisch gebackene Pizza aus seinem rollenden Ofen.