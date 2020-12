Die Mannheimer MVV Energie AG hat trotz Corona ein gutes Geschäftsjahr hinter sich. Das sei vor allem auf neue Technologien zurückzuführen.

Die MVV sei bewusst aus der Rolle des Gas- und Strom-Lieferanten herausgewachsen. Das habe sich jetzt gelohnt, sagte Vorstandschef Georg Müller in der Bilanz-Pressekonferenz.

Gewinn: 233 Millionen Euro

Neue Geschäftsfelder - von Phosphor-Recycling aus Klärschlamm und Bioabfallvergärung, über neue Wind- und Solarparks bis hin zu Elektromobilität und Künstlicher Intelligenz - haben entscheidend zum Gewinn von 233 Millionen Euro beigetragen. Das sei sogar ein wenig mehr als im Vorjahr. Dabei habe Corona zu einem Minus von 30 Millionen Euro geführt und der Winter sei der wärmste in den vergangenen zehn Jahren gewesen.

Beispiele für neue Geschäftsfelder

Die neuen, grünen Geschäftsfelder sind beispielsweise die neue Bioabfall-Vergärungsanlage in Bernburg an der Saale, geplante Phosphor-Recycling-Anlagen in Mannheim und Offenbach. Dazu kommen eine neue Windparkanlage im Hochtaunus, Solaranlagen in Griechenland, in Japan und in Afrika. Außerdem eine Abfallverwertungsanlage in Dundee in Schottland.

Virtuelle Bilanz-Pressekonferenz der MVV MVV

Die MVV habe den Umbau zum grünen Technik-Dienstleister vollzogen. Die Dividende soll auf 95 Cent pro Aktie steigen.

Großkraftwerk Mannheim (GKM)

Problemkind ist das Großkraftwerk (GKM) Mannheim. Die MVV ist Teil-Eigentümer. Das Kohlekraftwerk liefert Strom und Fernwärme für die Region. Die Pläne auf Erdgas umzusteigen wurden kürzlich verworfen, da das unrentabel sei.

Das GKM muss spätestens 2034 im Zuge des Kohleausstiegs den klassischen Betrieb einstellen. Deshalb,so Müller, werde über alternative Energien wie Flusswärmepumpen, Geothermie oder Biomasse nachgedacht.

"Unsere Beteiligung am GKM ist heute noch erforderlich, aber sie wird Schritt für Schritt, so wie das im Kohleausstiegsgesetz vorgesehen ist, an Bedeutung verlieren." MVV-Chef Dr. Georg Müller

Das Großkraftwerk hat auch Kosten verursacht, die jetzt in der Bilanz der MVV zu Buche schlagen.

"Wenn es ein Gesetz gibt, das den Kohleausstieg beschreibt, dann findet der nicht nur auf dem Papier statt, sondern im praktischen Leben. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch in den Bilanzen. Deshalb sieht man dann zum ersten Mal auch eine bilanzielle Belastung daraus." MVV-Chef Dr. Georg Müller

Neues EEG-Gesetz

MVV-Chef Georg Müller fordert das Inkrafttreten des neuen Erneuerbare Energien-Gesetzes zum 1. Januar 2021. Daraus ergeben sich aus seiner Sicht wesentliche Verbesserungen für die Stromerzeugung aus Wind, Sonne und Biomasse. Damit könne das nationale Ziel von 65 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 erreicht werden, so Müller.