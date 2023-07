Neuer Kämmerer-Kandidat: Südzucker-Manager Proffen

Die Mannheimer CDU nominiert den Südzucker-Manager Volker Proffen für den Posten des Kämmerers. Er soll damit Nachfolger von Christian Specht (CDU) werden.

Die CDU-Fraktion in Mannheim schlägt den Südzucker-Manager Volker Proffen für die Nachfolge von Christian Specht (CDU) als Kämmerer in Mannheim vor. Das teilte die CDU Mannheim am Mittwochmorgen in den sozialen Netzwerken mit. Demnach habe sich die Fraktion bereits am Montag einstimmig dafür ausgesprochen.

CDU: "Ein Mannheimer für Mannheim"

Der 44-jährige Volker Proffen sei als ausgebildeter Betriebswirt für den Job fachlich excellent aufgestellt, so der Fraktionsvorsitzende der CDU im Mannheimer Gemeinderat, Claudius Kranz. Proffen hat Betriebswirtschaft an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim studiert und später in Oestrich-Winkel promoviert. Seit vierzehn Jahren arbeitet er bei der Südzucker AG in Mannheim - derzeit als Leiter für Regierungsangelegenheiten.

"Er ist gebürtiger Mannheimer. Er kennt die Stadt und die Probleme und Chancen der Stadt."

Proffen lebt gemeinsam mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern in Mannheim-Neckarau, wo er auch geboren wurde.

Specht seit 2007 im Amt

Der frisch gewählte Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) wird am 4. August sein neues Amt antreten. Seit 2007 ist er Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim.

Hinweis der Redaktion

In einer früheren Version haben wir geschrieben, dass Volker Proffen für das Amt des Ersten Bürgermeister nominiert wurde. Das ist falsch. Herr Proffen wurde als Bürgermeister im Dezernat I – Finanzen, Beteiligungsvermögen, IT, Sicherheit und Ordnung vorgeschlagen.