Ärger um Mannheimer CDU-Gutachten

Während der Amtszeit des früheren Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel hat es in der CDU-Geschäftsstelle möglicherweise Unregelmäßigkeiten gegeben. Jetzt liegt ein Gutachten vor – was drinsteht weiß allerdings niemand.

Nach dem so genannten Maskenskandal um den früheren Mannheimer Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) war es in der Partei etwas ruhiger geworden, aber mit der Ruhe ist es jetzt vorbei. Löbel stand nämlich auch in der Kritik, weil es in der Mannheimer CDU-Geschäftsstelle möglicherweise zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Genau das wurde jetzt in einem Gutachten untersucht. Das Problem: Diejenigen, die das Ergebnis kennen, dürfen nichts sagen. Aber der Reihe nach.

Einsicht nur zweimal für je eine Stunde

Das Gutachten ist seit letzter Woche auf dem Markt, aber einsehen dürfen die Parteimitglieder es nur in der Landesgeschäftsstelle in Stuttgart. Und das auch nur am Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr – und am Freitag von 18 bis 19 Uhr. CDU-Mitglied und Rechtsanwalt Heinrich Braun findet das ein Unding:

"Es ist ganz klar, dass man hier von Seiten des Landesverbandes und des Kreisverbandes die Mitglieder ausschließen will. Es stehen wohl Dinge in den Akten, die man nicht veröffentlicht haben möchte. Deshalb wählt man die Umstände der Akteneinsicht so, dass es einem Ausschluss gleichkommt."

Niemand darf über das Gutachten reden

Aber nicht nur den eingeschränkten Zugang kritisieren viele CDU-Mitglieder. Am meisten auf die Palme bringt sie, dass sie bei Akteneinsicht eine sogenannte Verschwiegenheitsverpflichtung unterzeichnen sollen. Sie dürfen dann weder Fotos noch Notizen von dem Gutachten machen – und mit niemandem darüber reden. Auch nicht mit anderen CDU-Mitgliedern. Wer sich nicht daran halte, dem drohe eine Geld- oder Freiheitsstrafe. Darüber hinaus könnten "zivilrechtliche Konsequenzen und Schadensersatzforderungen folgen", wie es in der Verschwiegenheitserklärung wörtlich heißt. Manche Parteimitglieder wollen das nicht akzeptieren, darunter auch der frühere CDU-Bürgermeister Rolf Schmidt.

"Die Öffentlichkeit und die Partei erwartet, dass dieses Gutachten ohne wenn und aber auf den Tisch kommt und wir darüber informiert werden und auch diskutieren können."

Ähnlich äußert sich auch Ulrich Seel, CDU-Mitglied und nach dem Rücktritt von Nikolas Löbel einer der Bewerber um das Mannheimer Direktmandat für den Bundestag. Bei der Ankündigung des Gutachtens durch den Kreisvorstand sagte er vor einigen Tagen, man sei nicht beim Geheimdienst, sondern bei einer Partei. Mit diesem Kurs würde man keine einzige Wählerstimme zurückgewinnen.

Die Mannheimer CDU-Kreisgeschäfststelle bei der Ankündigung des Gutachtens SWR

Der CDU-Kreisverband sieht das naturgemäß völlig anders. Im Vorwort der Verschwiegenheitserklärung, die dem SWR vorliegt, heißt es dazu wörtlich:

"Aufgrund der Persönlichkeitsrechte und des Datenschutzes ist eine Veröffentlichung des Abschlussberichts nicht statthaft, auch nicht innerhalb der Mitgliedschaft. Zudem sind die Feststellungen, Handlungsempfehlungen und Hinweise aus dem Abschlussbericht im Interesse der CDU besonders schützenswert."

Mitglieder wünschen sich Neuanfang

Allerdings enthält das Gutachten laut Kreis- und Landesvorstand keinerlei strafbare Handlungen oder Verstöße gegen das Parteiengesetz ergeben haben. Genau deshalb fragt sich auch das Mannheimer CDU-Mitglied Sebastian Boese, warum man diese Art von Geheimniskrämerei betreibt. "In der CDU Mannheim", sagt er, "sollte es darum gehen, dass man die vergangenen Jahre aufarbeitet. Wenn man nicht darüber reden und diskutieren darf, dann findet so ein Neuanfang nicht statt." Genau das bedauert auch CDU-Mitglied Heinrich Braun.

"Die Partei blutet zurzeit aus. Viele intellektuelle und aktive Mitglieder haben die Partei verlassen. Die CDU Mannheim ist letzendlich am Ende."

Ganz so negativ will Kritiker Sebastian Boese es nicht formulieren. Aber auch er sagt: so gehe es nicht weiter. So könne die Parteiführung in Kreis und Land nicht mit den Mitgliedern umgehen. "Ich finde", sagt er, "man sollte jetzt reinen Tisch machen, analysieren und einen Schlussstrich unter die letzten Jahre ziehen."