Café Anker muss improvisieren

Nach dem Brand im Café Anker in Mannheim vor gut einer Woche plant der Treffpunkt für Alkohol- und Drogenabhängige eine Übergangslösung, um den Kontakt zu den Besuchern aufrechtzuerhalten. Die Einrichtung ist wegen des Brandschadens derzeit geschlossen. Ab der kommenden Woche wollen die Mitarbeiter ihre alkohol- oder drogenabhängigen Klienten aktiv aufsuchen, bei Kaffee oder Tee mit ihnen über ihre Situation zu sprechen und im besten Fall therapeutische Hilfe anzubieten. Das erklärte der Geschäftsführer des Drogenvereins, Philipp Gerber, gegenüber dem SWR. Mittelfristig will das Café Anker dann eine Art Open-Air-Betrieb im Hof sicherstellen, mit verlässlichen Öffnungszeiten und mobilen Toiletten. Wichtig sei, dass die rund 150 Klientinnen und Klienten weiter eine Anlaufstelle haben und betreut werden können, so Gerber. Seit dem Brand in einem Lagerraum am vorvergangenen Wochenende sind die regulären Container-Räume nicht mehr nutzbar, durch das Feuer wurden unter anderem Versorgungsleitungen für Wasser und Strom zerstört. Das Cafe Anker wird gemeinsam von der Caritas und dem Drogenverein Mannheim betrieben.