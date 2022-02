SPD enthebt Bezirksbeirat seines Amtes

Der Kreis-Vorsitzende der Mannheimer SPD, Stefan Fulst-Blei, hat die Abberufung eines Bezirks-Beirats bestätigt. Demnach hat der Bezirks-Beirats-Sprecher in Mannheim-Vogelstang, Uwe Sievers, NS-Vergleiche zu den Corona-Maßnahmen gezogen. Die SPD-Fraktion hat ihn daraufhin in nicht-öffentlicher Sitzung einstimmig seines Amtes enthoben, so Fulst-Blei. Konkret sei es um Zitate der Widerstands-Kämpferin Sophie Scholl gegangen, die aus dem Zusammenhang gerissen und zweckentfremdet wurden. Außerdem habe Sievers einen Ariernachweis mit einem Impfpass verglichen. Dies, so Fulst-Blei gegenüber dem SWR, sei mit den Werten der SPD nicht vereinbar und eine unzulässige Verharmlosung des Nationalsozialismus. Man habe Sievers geraten, freiwillig von seinem Amt als Bezirksbeirat zurückzutreten, das habe er allerdings abgelehnt. Zuerst hatte der Mannheimer Morgen darüber berichtet – Sievers selbst hatte nach seiner Abberufung die Öffentlichkeit informiert.