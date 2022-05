Bahnhofsvorplatz gesperrt – Umleitungen im ÖPNV

Seit Montagmorgen ist die Stadtbahn- und Bushaltestelle am Mannheimer Hauptbahnhof gesperrt. Die Sperrung wird bis Anfang Oktober dauern. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH will in dieser Zeit die Haltestelle am Hauptbahnhof um ein viertes Gleis und um einen vierten Bahnsteig erweitern. Außerdem soll laut Stadt der Bahnhofsvorplatz neu gestaltet werden - unter anderem mit Hochbeeten und neuer Beleuchtung. Durch die Sperrung kommt es zu großflächigen Umleitungen der Bahnen. Informationen dazu gibt es über die Projektwebseite der rnv.