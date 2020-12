per Mail teilen

Die Mannheimer Polizei zieht eine positive Bilanz der ersten Nacht im Zeichen der Ausgangsbeschränkung. Zwischen 21 Uhr und fünf Uhr waren die Beamten mit einem Großaufgebot unterwegs, um die Einhaltung zu kontrollieren. Man habe mehrere hundert Fahrzeuge und Personen kontrolliert, so die Polizei nach ihrem nächtlichen Einsatz. Dabei seien nur wenige Verstöße festgestellt worden. Bereits nach 22 Uhr habe der Autoverkehr in der Innenstadt deutlich nachgelassen, ab 23 Uhr sei die Stadt nahezu verwaist gewesen. Auch der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz ist mit dieser ersten Nacht zufrieden. Mit der Ausgangsbeschränkung will die Stadtverwaltung die Sieben-Tage-Inzidenz auf deutlich unter 200 senken.