per Mail teilen

In der Deutschen Eishockey Liga haben die Mannheimer Adler am Freitagabend erneut einen knappen Sieg eingefahren. Der Tabellenführer der Süd-Gruppe bezwang die Düsseldorfer EG in der Verlängerung mit 3:2. Erst einen Tag zuvor hatten die Mannheimer Adler die Kölner Haie im Penaltyschießen ebenfalls mit 3:2 geschlagen.