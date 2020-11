Anna Krämer ist Vollblutentertainerin: Ihre Ausbildung bekam sie am Lee Strasberg Theatre Institute in New York. Seit ein paar Jahren ist sie mit drei Kolleginnen in der Gruppe "Die Schönen Mannheims" unterwegs und ein Teil des Musikkabarettduos "Twotones". Anna Krämer steht auch mit Soloprogrammen auf der Bühne, unter anderem mit ihrem Personality-Programm "Creme de la Krämer". Die Corona-Pandemie hat sie, neben der Absage von Auftritten und Gastspielen, auch privat getroffen. Über ein halbes Jahr konnte sie sich wegen der Reisewarnungen nicht mit ihrem Lebensgefährten, der in New York lebt, treffen.