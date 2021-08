Die Stadt Mannheim will ihre Bewerbung als Pilotstadt für einen sogenannten Local Green Deal weiter voranbringen. Das Konzept steht am Nachmittag zur Abstimmung im Gemeinderat. Der Local Green Deal ist die Antwort der Städte auf den Europäischen Green Deal der EU, der den Klimaschutz europaweit als Ziel festschreibt. Die beteiligten Städte wollen dabei eine Vorreiter-Rolle auf lokaler Ebene einnehmen und möglichst viele unterschiedliche Akteure aller gesellschaftlichen Bereiche ins Boot holen. Mannheim will sich dabei an die Spitze der Europäischen Bewegung stellen. Was zunächst mit einer Absichtserklärung beginnt, soll später in konkrete Maßnahmen und Aktionspläne für eine nachhaltige Stadtpolitik münden. Wenn der Gemeinderat zustimmt, beteiligt sich Mannheim an der europaweiten Ausschreibung als eine von 100 Städten, die bis 2030 klimaneutral werden wollen. Finanziert werden die dafür notwendigen Maßnahmen aus eigenen Mitteln und mit nationalen und europäischen Fördermitteln, so der Plan. Das Mannheimer Konzept des Local Green Deal soll bei der Weltklimakonferenz im November präsentiert werden.