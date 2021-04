Gastronomie-Betreiber demonstrieren am Samstagmittag vor dem Mannheimer Rosengarten. Sie wollen auf ihre Situation aufmerksam machen. Jeder Gastronom will einen Tisch und einen Stuhl mitbringen und sich damit auf dem Platz gegenüber des Wasserturms aufstellen. Eine Mannheimer Gastronomin hat die stille Demonstration mit höchstens 200-250 Teilnehmern beim städtischen Ordnungsamt angemeldet. Sie soll ohne Reden und Musik stattfinden. 14 Ordner sollen für einen geregelten Ablauf sorgen. Die Organisatorin geht davon aus, dass etwa ein Viertel ihrer Kolleginnen und Kollegen die Corona-Krise nicht überstehen werden. Sie hat auch einen Brief an Oberbürgermeister Peter Kurz geschrieben, in dem sie unter anderem die Frage stellt, warum nicht wenigstens die Außengastronomie öffnen dürfe. In seiner Antwort habe der Oberbürgermeister großes Verständnis geäußert - aber auch nachvollziehbar erklärt, warum an den aktuellen Regeln nichts geändert werden könne.