Geldautomat in Mannheim-Vogelstang gesprengt

Unbekannte haben in einem Einkaufszentrum im Mannheimer Stadtteil Vogelstang in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten gesprengt. Wieviel Geld sie erbeutet haben, ist unklar.

Die Täter rückten in den frühen Morgenstunden an. Sie drangen gewaltsam in das Einkaufszentrum in der Spreewaldallee ein und sprengten den Geldautomaten der Sparkasse im Eingangsbereich.

Innenausstattung des Einkaufszentrums durch Sprengung beschädigt

Sowohl die Höhe der Beute als auch des Schadens, den die Unbekannten angerichtet haben, sind laut Polizei noch unklar. Teile der Innenausstattung des Gebäudes wurden durch die Detonation beschädigt. Die Täter flüchteten unerkannt, die Fahndung blieb ohne Erfolg.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Spurensicherung übernommen. Auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart wurden hinzugezogen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.