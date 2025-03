Mannheim: Golineh Atai wird mit Schillerpreis ausgezeichnet

Die Journalistin Golineh Atai wird in Mannheim für ihre mutige und einfühlsame Berichterstattung aus Krisengebieten ausgezeichnet.

Alle zwei Jahre verleiht die Stadt Mannheim den Schillerpreis. Golineh Atai sollte ihre Auszeichnung bereits im Oktober 2024 erhalten. Zu dem Zeitpunkt war die Journalistin und Autorin noch im Libanon. Aufgrund der Lage im Nahen Osten war der Reiseverkehr stark eingeschränkt. Die Preisverleihung im Oktober musste deshalb verschoben werden. Am Sonntag, den 16. März hat Golineh Atai die Auszeichnung in der Mannheimer Kunsthalle entgegengenommen.

Golineh Atai wird für ihre mutige und empathische Berichterstattung ausgezeichnet

Die 50-jährige habe durch ihre bemerkenswerte Arbeit als Journalistin nicht nur Mut, sondern auch ein hohes Maß an Empathie gezeigt, heißt es in der Begründung der Schillerpreis-Jury. Die Journalistin und Autorin ist seit Jahren in verschiedenen Krisengebieten unterwegs und hat unter anderem aus der Ukraine und dem Libanon berichtet. Bei ihrer Berichterstattung habe sie nicht nur Mut bewiesen und Empathie gezeigt, sie habe außerdem die Geschichten und Perspektiven der Menschen vor Ort einfühlsam eingefangen, so die Schillerpreis-Jury weiter.

Sie spricht wichtige Themen an, stellt kritische Fragen und sensibilisiert die Öffentlichkeit für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen.

Golineh Atai wird in der Kunsthalle in Mannheim mit dem Schillerpreis ausgezeichnet. Andreas Henn, Stadt Mannheim

Vom Rhein-Neckar-Kreis in die weite Welt

Golineh Atai wurde 1974 in Teheran geboren und kam mit fünf Jahren nach Deutschland. In Sinsheim-Hoffenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist sie aufgewachsen und zur Schule gegangen. An der Universität Heidelberg studierte sie Politische Wissenschaften, Romanistik und Iranistik. Nach ihrem Volontariat beim Südwestrundfunk arbeitete sie als Journalistin. Sie berichtete unterer anderem aus dem Irak, aus Kairo, Moskau und der Ukraine. Seit 2022 leitet sie das ZDF-Studio in Kairo.

Mannheimer Schillerpreis mit 20.000 Euro dotiert

Der Schillerpreis wurde 1954 anlässlich des 175. Jubiläums des Nationaltheaters Mannheims gestiftet. Er ist mit 20.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen. Bei der Preisverleihung am Sonntag in Mannheim teilte Atai mit, dass sie ihr Preisgeld spenden werde. Sie will damit die medizinische Behandlung eines irakischen Studenten unterstützen, der seit einer Schussverletzung bei einer Demonstration in 2020 vom Hals abwärts gelähmt ist. Atai hatte in einem ihrer Berichte die Geschichte des Mannes porträtiert.

Mit dem Schillerpreis werden Persönlichkeiten geehrt, die "durch ihr Schaffen zur kulturellen Entwicklung in hervorragender Weise beigetragen haben." Der Schillerpreis gilt als einer der wichtigsten Auszeichnungen der Stadt.