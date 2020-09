Die Stadt Mannheim hat am Sonntag den Bertha-und-Carl-Benz-Preis für Mobilität offiziell an Loujain Al Hathloul verliehen. Die Frauenrechtsaktivistin war eine der Vorkämpferinnen dafür, dass Frauen in Saudi-Arabien seit 2018 Auto fahren dürfen und sitzt im Gefängnis.

Diese Preisverleihung sei in zweifacher Hinsicht eine Premiere, sagte der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) zu Beginn der Veranstaltung. Coronabedingt, aber auch, da die Preisträgerin selbst nicht dabei sei könne. Angesichts der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung im Mannheimer Rosengarten im Internet übertragen.

"Wie Bertha Benz hat auch die jetztige Preisträgerin Loujain Al Hathloul mit geltenden Konventionen gebrochen." Peter Kurz, Oberbürgermeister Stadt Mannheim

Gemessen an den geltenden Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen müsse Loujain Al Hathloul freigelassen werden, betonte Kurz mit Nachdruck.

Der Mannheimer Oberbürgermeister nannte Loujain Al Hathloul "eine herausragende Persönlichkeit", die für ihr Engagement einen hohen Preis zahle. Und unter Folter stehe. Kurz appellierte an den hohen Vertreter der EU und die Bundesregierung, sich für bessere Haftbedingungen und ihre Freilassung einzusetzen.

Laudatorin Hayali: "Im Gefängnis fahren keine Autos."

Die Journalistin Dunja Hayali nannte Loujain Al Hathloul einen herausragenden Menschen, der nicht in diese Dunkelheit eines Gefängnis gehöre. Sie habe vieles bewegt. Die Lage der Frauen in ihrem Land sei durch sie in die weltweite Aufmerksamkeit geraten.

"Nur durch ihr Aufstehen haben sich neue Mobilitätsmöglichkeiten für Frauen in Saudi-Arabien ergeben." Dunja Hayali, Journalistin und am Sonntag Laudatorin

Hayali betonte dabei auch, dass gerade aktuell viel über Meinungsfreiheit diskutiert werde. Am Beispiel Loujain Al Hathloul sei aber erst sichtbar, was es bedeute, keine Meinungsfreiheit zu haben. Der Preis diene auch dazu, dass das Schicksal dieser Frau nicht in Vergessenheit gerate. Deshalb sei es so wichtig, das Scheinwerferlicht auf Loujain Al Hathloul zu richten. An die Schwester der Preisträgerin richtete Hayali die Worte, dass sie voller Stolz auf ihre Schwester blicken könne.

"Preis spornt Frauen in Saudi-Arabien an"

Die aus Belgien (Brüssel) zugeschaltete Schwester der Preisträgerin, Lina Al Hathloul, sagte während der Preisverleihung, der Preis der Stadt Mannheim ermutige andere Frauen in Saudi-Arabien, dem Weg von Loujain Al Hathloul zu folgen. Sie spürten so, dass Veränderung möglich sei.

"Wir wissen in Saudi-Arabien nicht mehr: Was ist erlaubt, was nicht? Das macht es so schwer." (Lina Al Hathloul, Schwester der Preisträgerin) Stadt Mannheim

Das letzte allerdings, was sie von ihrer Schwester gehört habe, sei, dass sie in einen sechstägigen Hungerstreik getreten ist. So wolle Loujain Al Hathloul erreichen, dass sie ihre Eltern besuchen können. Die Situation in Saudi-Arabien habe sich seit den von Kronprinz Mohammed bin Salman vorangetriebenen Veränderungen nicht sehr zum Besseren verändert. Noch immer seien viele Menschenrechtsaktivisten inhaftiert.

Appell an die Weltgemeinschaft

"Stille", so die Schwester der Preisträgerin, sei keine Option. Man müsse Regierungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) immer wieder darauf hinweisen, welche Probleme es in Saudi-Arabien gebe. Sie richtete einen Appell an die Weltgemeinschaft, für ihre Schwester einzutreten.

Weltweite Aufmerksamkeit für Frauenrechtlerin

Die heute 31 Jahre alte Loujain Al Hathloul sorgte vor sechs Jahren weltweit für Aufmerksamkeit, weil sie in ihrer Heimat Saudi-Arabien Auto fuhr, obwohl das dort damals verboten war. Al Hathloul filmte sich selbst dabei im Auto und teilte die Videos über Social Media. Die Frauenrechtlerin musste dafür zwei Monate ins Gefängnis. Nach ihrer Freilassung wurde das Fahrverbot aufgehoben.

Seit Mai 2018 sitzt Loujain Al Hathloul wieder in Untersuchungshaft. Der Grund: Sie setzte sich weiterhin für Frauenrechte ein. Die Regierung wirft ihr deswegen "aufrührerisches Verhalten" vor. Ihre Familie sagt, dass sie im Gefängnis gefoltert wird.

Begegnung mit der Frauenrechtsaktivistin

Eine, die die Frauenrechtlerin vor ihrer Inhaftierung getroffen hat, ist die ARD-Nahost-Korrespondentin Karin Senz. Dabei war es zunächst nicht einfach, an Loujain Al Hathloul heranzukommen.

Auszeichnung mit 10.000 Euro dotiert

Die Stadt Mannheim verleiht ihr nun den Bertha-und-Carl-Benz-Preis. Er ist mit 10.000 Euro verbunden. Der Bertha-und-Carl-Benz-Preis wird seit 2011 alle zwei Jahre verliehen. Er will im weitesten Sinne die Verbesserung von Mobilität fördern - insbesondere eine umweltgerechtere, sozialere oder einfachere Mobilität.