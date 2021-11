Urteil nach Messerattacke erwartet

Weil er einen Mann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt hatte, muss sich ein 23-Jähriger seit Anfang November am Mannheimer Landgericht verantworten. Nun wird das Urteil gesprochen. Der Streit Mitte Dezember des vergangenen Jahres drehte sich laut Anklage um einen Drogendeal. Im Verlauf der Auseinandersetzung vor einem Döner-Laden in der Mannheimer Innenstadt griff der Angeklagte zu einem Messer und stach mindestens fünf Mal auf den anderen Mann ein. Er traf ihn am Bauch, an der Hand und am Oberschenkel. Es bestand zwar keine Lebensgefahr, trotzdem blieb der Verdacht des versuchten Totschlags bestehen.