Die Städte Mannheim und Heidelberg haben sich für die Aufnahme von afghanischen Ortskräften vorbereitet. Das teilten Stadtsprecher auf SWR-Anfrage mit. Beide Städte sind Teil des Bündnisses "Städte Sicherer Häfen" und haben sich dazu bereit erklärt, mehr Helfer aus Afghanistan aufzunehmen, als sie müssten. Von den Ortskräften ist bislang aber noch niemand in Mannheim oder Heidelberg angekommen. Mannheim plant, zusätzlich bis zu 50 Personen aufzunehmen, insbesondere Frauen mit kleinen Kindern, so eine Sprecherin. Zudem seien bereits zwei Familien von afghanischen Helfern in Mannheim untergebracht. Heidelberg müsste wegen des Landesankunftszentrums eigentlich niemanden aufnehmen, plant aber ebenfalls, geflüchtete Familien zu beherbergen.