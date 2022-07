Wettbüro überfallen - Tatverdächtiger ermittelt

Die Polizei hat einen 29-Jährigen wegen des Verdachts auf schwere räuberische Erpressung festgenommen. Er soll im Juni ein Mannheimer Wettbüro überfallen haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft bestehe der dringende Verdacht, dass der 29-Jährige eine Angestellte in einem Wettbüro in der Mannheimer Innenstadt mit einem Messer bedroht hat. Er habe von ihr die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Frau soll ihm 1.200 Euro ausgehändigt haben. Der Tatverdächtige sei dann mit der Beute geflüchtet. Die Ermittlungen führten zu dem 29-Jährigen. Er stellte sich gestern - noch vor einer Festnahme - den Behörden und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler prüfen auch, ob der Verdächtige für weitere ungeklärte Raubüberfälle in Mannheim verantwortlich sein könnte. Unter anderem waren ein Hotel, ein Ladengeschäft und ein Kiosk überfallen worden.