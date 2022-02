Fast vier Jahre Haft für Messer-Attacke am Mannheimer Wasserturm

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim ist Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen aus Ludwigshafen erlassen worden. Der Mann steht im dringenden Verdacht am frühen Samstagmorgen, am Mannheimer Wasserturm mit einem Messer auf einen 22-Jährigen eingestochen zu haben. An der Tat sollen mindestens zwei weitere Personen beteiligt gewesen sein. Nachdem mehrere Personen dem Opfer zu Hilfe kamen, flüchteten die Angreifer. Der 22-jährige überlebte den Angriff schwer verletzt. Der Festgenommene sitzt in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. mehr...