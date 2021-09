Mannheimer Grundschulen mit Lollis und Schwämmchen gegen Corona

Lollis und Schwämmchen statt Nasenabstrich: Die Stadt Mannheim setzt in einigen Grundschulen neue Corona-Testverfahren ein, die einfacher sein sollen als die bisherigen.

Nach Angaben der Stadt Mannheim werden bis zu den Herbstferien in sechs Mannheimer Grundschulen sogenannte PCR-Lolli-Tests eingesetzt. Dabei lutschen alle Kinder einer Klasse für ein paar Sekunden an speziellen Wattestäbchen. Diese Wattestäbchen werden dann in einem Labor auf Corona getestet. Nur, wenn das Ergebnis des Massentests positiv ist, müssen sich alle Kinder aus der Klasse nochmal einem Einzeltest unterziehen. Vorteil dieser Methode ist laut Stadt, dass auf diese Weise in kurzer Zeit alle Klassen einer Schule getestet werden können.

Kauschwämmchen statt Schnelltests

Auch bei den Einzeltests kommt eine neue Methode zum Einsatz: Ein Kauschwämmchen. Das "ChewFix" wurde von der Universitätsmedizin Mannheim entwickelt und ersetzt den Nasen-Rachen-Abstrich für den PCR-Test. Auf dem "ChewFix" kauen die Kinder eine Minute lang herum, anschließend wird das Schwämmchen untersucht. Die Methode ist nach Angaben des Universitätsklinikums Mannheim verlässlicher als die bisher üblichen Schnelltests. Bewähren sich die neuen Testmethoden, könnten sie in allen Mannheimer Schulen zum Einsatz kommen.

Unterstützung vom Mannheimer Uniklinikum

Die neuen Testmethoden sollen einfacher und angenehmer sein. Für die Stadt Mannheim ist dabei nach eigenen Angaben klar: Testen und Impfen bleiben wichtig, um die Schulen offen zu halten. Unterstützung erhält die Stadt vom CoVLAB der Baden-Württemberg Stiftung und dem Universitätsklinikum Mannheim. So können pro Tag bis zu 3.000 Schülerinnen und Schüler in Mannheim getestet werden. An dem Pilotprojekt nehmen die Astrid-Lindgren-Schule, die Bertha-Hirsch-Schule, die Franklinschule, die Jungbuschschule, die Vogelstangschule und die Johannes-Kepler-Schule teil.