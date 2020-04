Die Stadt Mannheim will Kontaktpersonen zu Infizierten engmaschiger testen als bisher. Ab sofort würden alle engen Kontaktpersonen von bestätigten Corona-Fällen konsequent getestet, teilte die Stadt mit. Bislang wurden nur Kontaktpersonen getestet, die selbst Symptome aufwiesen bzw. in der Pflege bzw. einem medizinischen Beruf tätig sind. Ziel sei es, die Ausbreitung des Virus weiter zu verlangsamen. Bis zum Abend wurden in Mannheim vier neue Infektionen nachgewiesen. Aus dem Rhein-Neckar-Kreis wurden fünf neue Fälle gemeldet, aus Heidelberg zwei und aus dem Kreis Bergstraße ebenfalls zwei. Im Neckar-Odenwald-Kreis gab es am Donnerstag allerdings gleich 17 Neuinfizierte, fünf davon sind laut Kreisverwaltung Bewohner des bereits mehrfach betroffenen Pflegeheims in Mudau. Die übrigen sind Kontaktpersonen von bereits bekannten Fällen.