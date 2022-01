Zwei junge Männer sollen Tankstelle überfallen haben

Zwei junge Männer, die am 1. Dezember vergangenen Jahres in Mannheim eine Tankstelle überfallen haben sollen, sitzen in Untersuchungshaft. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft soll zunächst der 19-jährige Verdächtige den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und mit einem Getränk zum Tresen gegangen sein. Dann sei der zweite mutmaßliche Täter, ein 17-Jähriger, mit einer Schreckschusspistole hineingekommen. Er soll den Tankstellen-Mitarbeiter bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als der Mann sich weigerte, soll der 17-Jährige in die Luft geschossen haben und ohne Beute geflohen sein. Am 7. Januar stellte sich der 17-Jährige und wenig später auch der 19-Jährige, so die Polizei am Dienstag.