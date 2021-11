Zwei Straßenbahnen am Paradeplatz zusammengestoßen

Am Mannheimer Paradeplatz sind am Montagmittag zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Der Verkehr stand für gut eine Stunde still. Nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrgesellschaft wollte eine vom Marktplatz kommende Bahn in die Planken abbiegen. Ein vom Schloss her geradeaus fahrender Zug fuhr in ihre Seite. Dadurch entgleiste die Bahn. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Innerhalb einer Dreiviertelstunde konnte die Straßenbahn laut rnv wieder ins Gleis gehoben werden, und beide Züge konnten eigenständig wegfahren.