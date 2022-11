Feudenheimer Gymnasium spendet 8.000 Euro für ukrainische Familien

Schüler eines Gymnasiums in Mannheim haben eine große Spendenaktion für Geflüchtete aus der Ukraine gestartet. Das Geld soll vor allem in der bald beginnenden Adventszeit genutzt werden.

Schülerinnen und Schüler des Feudenheim Gymnasiums haben im vergangenen Sommer einen großen Spendenlauf veranstaltet. Dabei sind nach Angaben der Schule 8.000 Euro zusammengekommen. Die Spende soll unter anderem für die anstehende Adventszeit genutzt werden: Viele Kinder wünschen sich zum Beispiel Fahrräder, damit sie ihr neues Zuhause - Mannheim - noch besser erkunden können - aber auch Material für die Schule und für Sprachkurse wird dringend gebraucht.

Projekt "Ukraine-Hilfe" in Mannheim setzt sich für Familien ein

Das Geld kommt über das Projekt "Ukraine-Hilfe" der evangelischen Kirche Mannheim den geflüchteten Familien zu Gute. Mit dem Projekt konnte schon vielen ukrainischen Familien geholfen werden – etwa bei der Wohnungssuche, bei Behördengängen oder bei der Vermittlung von Schul- und Sprachkursen. Für die rund 700 Schülerinnen und Schüler in Feudenheim sei die Aktion eine Selbstverständlichkeit gewesen.

"Wir als Schule fanden es total wichtig, dass sich die Familien in der fremden Umgebung willkommen fühlen."

Zum Mannheimer Helfer-Team der Kirche gehört Pfarrerin Regina Bauer. Sie freut sich sehr über den starken Einsatz der Jugendlichen:

"Wir sind sehr bewegt über das großartige Engagement der Schulgemeinschaft und dankbar für diese großzügige Unterstützung."

Auch in Zukunft soll es immer wieder Spendenaktionen für soziale Projekte in der Stadt an der Schule in Feudenheim geben. Geplant sind etwa Theateraufführungen der Schulklassen. Damit hoffen die Schülerinnen und Schüler noch mehr Gutes tun zu können.