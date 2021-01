Die Stadt Mannheim lädt heute alle Schüler*innen und Lehrer*innen der Stadt zur ersten digitalen Schülerkonferenz. Die Jugendlichen sollen den Vertretern der Stadt unter anderem berichten, wie sie das Home-Schooling in der Corona-Pandemie empfinden und welche Fragen oder Verbesserungsvorschläge sie haben. Die Meinungen und Forderungen werden laut Stadt gesammelt und dann an die Fraktionen im Mannheimer Gemeinderat, an die Mannheimer Landtagsabgeordneten und an das baden-württembergische Kultusministerium weitergeleitet, sagt Mannheims Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. Für ihn ist diese Schülerkonferenz gelebte Demokratie.