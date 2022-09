ÖPNV-Panne in Mannheim und Ludwigshafen

Technische Störungen sorgen für Ärger bei den Fahrgästen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv). Grund dafür: Die Fahrgastinformationstafeln an einigen Haltestellen fallen aus.

Am Wochenende kommt es immer wieder zu Ausfällen der dynamischen Fahrgastinfotafeln (DFI) an einigen Haltestellen, heißt es in einer Mitteilung der rnv. Betroffen seien Haltestellen in Mannheim und Ludwigshafen.

Anzeigen-Panne übers das ganze Wochenende

Ab sofort bis einschließlich Montag, 26. September, sind die Informationstafeln an 21 Haltestellen in Mannheim und einer Haltestelle in Ludwigshafen außer Betrieb, so die rnv. Fragen wie: Wann kommt endlich mein Bus? Wie lange muss ich noch auf die Straßenbahn warten? - Diese Fragen bleiben aktuell also an vielen Haltestelle in Mannheim und Ludwigshafen unbeantwortet und sorgen für fragende Blicke bei verzweifelten ÖPNV-Kundinnen und Kunden.

Blick auf die App oder ins Internet helfen weiter

Während dieser temporären Abschaltung können sich die rnv-Fahrgäste weiterhin auf der rnv Start.Info App, auf der rnv-Website oder den Infodisplays an den Fahrausweisautomaten über An- und Abfahrten informieren. Betroffen sind die folgende Haltestellen:



Mannheim:

Adolf-Damaschke-Ring

Alte Feuerwache

Feudenheim Endstelle

Feudenheim Kirche

Käfertal Hessische Straße

Käfertal Mannheimer Straße

Käfertal Speckweg

Käfertal Süd

Krappmühlstraße

Kurpfalzbrücke

Lessingstraße

Luisenpark

Mannheim Universität

Neckarstadt West

Rheinstraße

Rosengarten

Schönau Endstelle

Schönau Schule

Universitätsklinikum

Vogelstang Mitte

Weberstraße



Ludwigshafen:

Ludwigshafen Rohrlachstraße

Grund für den Ausfall nicht bekannt

Warum die Infotafeln defekt sind, ist nicht bekannt. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat dazu keine näheren Angaben gemacht. Auch ist das Unternehmen derzeit für Nachfragen nicht erreichbar.