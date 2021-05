Start-Up-Unternehmen aus der Rhein-Neckar-Region und der chinesischen Stadt Chongquing sollen Zugang zu neuen Märkten bekommen. Aus diesem Grund wird am Vormittag ein Kooperationsvertrag geschlossen. Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht wird eine Rede halten. In Deutschland ist die Stadt Chongquing weitgehend unbekannt - dabei ist die Metropole mit 30 Millionen Einwohnern die flächenmäßig größte Stadt der Welt. Im Rahmen eines Projekts für internationale Zusammenarbeit wurden die Städte Mannheim und Chongquing vor vier Jahren zusammengebracht, wie sie sich unter anderem die Digitalisierung der Industrieproduktion auf die Fahnen geschrieben haben. Mit der heutigen Gründung des so genannten „Mannheim-Rhein-Neckar-Chongquing-Centers“ bekommen junge Unternehmen aus beiden Ländern die Möglichkeit, ihre Geschäftsaktivitäten in das jeweils anderen Land auszuweiten. So bekommen chinesische Start-Ups in Mannheim z. B. Büroflächen, Wohnraum und Beratung gestellt - Kurpfälzer Startups bekommen im Gegenzug Zugang zu Unternehmen in Chongquing.